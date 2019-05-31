Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит град

В пятницу в ряде областей Украины возможен град, предупредили синоптики / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 31 мая, большую часть территории нашей страны накроют грозы и шквалы.

В Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможен град, предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в последний день весны в Киеве днем будет дождь, ожидается гроза. В столице ветер прогнозируется южный, его скорость может составить 5-10 м/с.

"…31 мая в Карпатском регионе, большинстве северных, центральных и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", — предупредили в Гидрометцентре.

В пятницу в ряде областей Украины возможен град, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

На западе Украины днем максимальная температура ожидается +23 градуса, на севере — +27, а на востоке и на юге — +32.

В пятницу в ряде областей Украины возможен град, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины ливни спровоцировали наводнение, было подтоплено много домохозяйств.

Завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в Украине первая неделя июня 2019 будет прохладной.