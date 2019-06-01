Синоптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пекло

В Украине ожидается до 37 градусов жары / УНИАН

В середине первого месяца лета в Украине установится настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Он подчеркнул, что в начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами, возможны шквалы ветра. Со 2 июня начнется похолодание, а дневная температура будет достигать около +17...+20 градусов. Немного холоднее будет на западе: +14...+17 градусов.

Потепление начнется с 6 июня, температура повысится до +22...+26 градусов, рассказал он в комментарии Каналу 24.

В то же время 14-15 июня уже придет жара до +27...+32 градусов. 16-17 числа Украину накроют сильные ливни с градом, грозами и шквальными порывами ветра.

Читайте такжеОт испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019Горбань подчеркнул, что жара в июне надолго не задержится. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21...+24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

"Сильная жара этим летом ожидается 12-16 июня. Это всего 3-4 дня. Температура поднимется до +35… +37 °C", – уточнил синоптик в комментарии Обозревателю.

В июне народный синоптик ожидает 4 циклона с дождями. Осадки ожидаются со 2 по 3 июня, с 6 по 8-го, 12, 17-19 и небольшой дождь 26-27 июня. 12 июня циклон затронет только южные области.

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"Самая сильная жара просчитывается в июле с 22 числа до конца месяца. +35… +37 °C", – добавил Горбань.

Ранее синоптик рассказала, где в Украине будет до +35 градусов.