Синоптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пекло

1 июня 2019, 19:15

В середине июня в Украину придет жара, сообщил Леонид Горбань.

жара
В Украине ожидается до 37 градусов жары / УНИАН

В середине первого месяца лета в Украине установится настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Он подчеркнул, что в начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами, возможны шквалы ветра. Со 2 июня начнется похолодание, а дневная температура будет достигать около +17...+20 градусов. Немного холоднее будет на западе: +14...+17 градусов.

Потепление начнется с 6 июня, температура повысится до +22...+26 градусов, рассказал он в комментарии Каналу 24.

В то же время 14-15 июня уже придет жара до +27...+32 градусов. 16-17 числа Украину накроют сильные ливни с градом, грозами и шквальными порывами ветра.

Читайте такжеОт испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019Горбань подчеркнул, что жара в июне надолго не задержится. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21...+24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

"Сильная жара этим летом ожидается 12-16 июня. Это всего 3-4 дня. Температура поднимется до +35… +37 °C", – уточнил синоптик в комментарии Обозревателю.

В июне народный синоптик ожидает 4 циклона с дождями. Осадки ожидаются со 2 по 3 июня, с 6 по 8-го, 12, 17-19 и небольшой дождь 26-27 июня. 12 июня циклон затронет только южные области.

Читайте такжеЛивни, шквалы и жара: синоптик рассказала о погоде в Украине в начале лета

"Самая сильная жара просчитывается в июле с 22 числа до конца месяца. +35… +37 °C", – добавил Горбань.

Ранее синоптик рассказала, где в Украине будет до +35 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода синоптик лето жара прогноз погоды Леонид Горбань
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:15
Синоптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пекло
18:47
Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности
18:44
"Умудрились построить зону на курорте": Журналист выложил в Сеть видео из захваченного "ДНР" Седово Видео
18:15
Мощные взрывы в РФ: что известно о пострадавших и разрушениях в Дзержинске Фото Видео
18:10
Удар по самолюбию: Путина не позвали на юбилей высадки войск союзников во время Второй мировой
17:30
Зеленский назначил уполномоченного президента по правам ребенка и изменил структуру АП
17:00
"Чупакабра, а ты не ох*ел?": Найем оценил "компромат" с записью разговора Пашинского Видео
16:44
Известный испанский футболист погиб в автомобильной катастрофе
16:35
Тарифы и погашение долгов по зарплатам: Данилюк раскрыл детали заседания СНБО
16:24
Цуренко вылетела с Ролан Гаррос
16:02
Главные новости 1 июня: вероятная дата встречи Зеленский — Трамп и "бензиновая война" РФ с Украиной Фото Видео
15:55
Луценко не позвали на СНБО: генпрокурор намекнул на "криминал Данилюка"
15:27
Украину снова зальют ливни: синоптик предупредила о шквалах и граде
15:08
"До чего красивая была": Ани Лорак шокировала фанатов "ботоксным лицом"
14:52
Украинские моряки испытали переданные США подержанные катера класса Island Фото
14:29
Владимир Зеленский впервые показал сына: редкое семейное фото
14:25
"Схемы и манипуляции": эксперт рассказал о планах Филарета прибрать к рукам власть в ПЦУ
13:58
Украинские фанаты заступились за Зозулю Видео
13:56
В Конгрессе США инициировали усиление поддержки Украины: стали известны подробности
13:32
Бойцам ВСУ пообещали премии по 3 тысячи гривен перед отправкой на Донбасс
13:10
В России произошел мощный взрыв на оборонном предприятии: СМИ узнали причину Видео
12:59
"Ничего нового": Медведев пожаловался на отсутствие шагов Зеленского по налаживанию связей с РФ
12:57
Дима Коляденко позвал Ирину Билык замуж во второй раз: певица приняла кольцо Видео
12:47
Запрет РФ на ввоз нефти: кто заработает на бензиновой войне
12:45
На Киевщине 5-летнему мальчику прострелили голову
12:43
В Украине ввели новые цены на газ: стало известно, сколько заплатят украинцы
12:18
Хачериди станет игроком Шахтера
11:52
На скандальном "мосту Кличко" в центре Киева треснуло еще одно стекло Фото
11:48
Святослав Вакарчук разделся перед Яниной Соколовой: шокированная ведущая прикрывала глаза Видео
11:34
Офицер ВСУ раскрыл майские потери "Л/ДНР"
11:30
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон: СМИ назвали вероятную дату встречи
11:02
Король Ночи из Игры престолов не приедет в Украину: названа причина Видео
10:43
Зеленскому пора озвучивать Украине и всему миру четкие месседжи мнение
10:35
"Водитель, девушка и маленький ребенок": на Хмельнитчине в ДТП погибли три человека
10:08
Синоптики назвали регионы Украины, которым сегодня грозит непогода
10:01
Что показало появление Зеленского перед шахтерами мнение Видео
09:55
"Фантастическая фигура": Вера Брежнева доказала, что готова к лету
09:45
Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье Фото
09:32
"После долгих лет их прорвало": Каменских и Потап засыпали сеть фото со свадебного путешествия
08:54
"Партия Шлепки": Оля Полякова стала "служанкой народа", опубликовано фото
08:45
Самодеятельность в сельском клубе, или Почему Зеленский должен отказаться от перевыборов мнение
08:24
Климкин назвал дату возобновления переговоров в Минске по Донбассу
08:00
Макрон пригласил Зеленского в Париж Фото
07:30
В США "недовольный" коммунальщик расстрелял 12 человек: СМИ назвали имя подозреваемого Фото Видео
07:17
Интересы Путина и Порошенко по колонизации Украины полностью совпали мнение
06:47
Рейс MH17: почему малазийский премьер начал выгораживать Россию
05:50
Невиданный успех в июне: астролог назвал счастливчиков среди знаков Зодиака
05:10
Ученые рассказали, как легко и просто решать возникшие из-за секса проблемы в семье
05:05
С Днем защиты детей – открытки и поздравления Фото
04:59
"Лизнул бы эти ножки": Анна Семенович похвасталась фигурой на пикантном фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять