Мать убитого Бузины написала письмо Зеленскому с просьбой: подробности

Олесь Бузина / Ivona - bigmir)net

Мать убитого (и скандально известного писателя Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме.

Об этом через свою страницу в соцсеть Facebook сообщил адвокат Ренат Кузьмин, опубликовав фотокопии обращения,

"Несмотря на то, что с момента убийства Бузины прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде", – написал он.

По мнению Кузьмина, предыдущий президент Украины Петр Порошенко и руководители правоохранительных органов отказали матери писателя во встрече.

"Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит личный прием, после чего дело примет справедливый оборот", – резюмировал адвокат.

Напомним, Олесь Бузина был расстрелян во дворе своего киевского дома 16 апреля 2015 года. Через три дня его похоронили на Берковецком кладбище. В убийстве Бузины правоохранители подозревают Андрея Медведько и Дениса Полищука.