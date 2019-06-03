Гройсман пообещал без сбоев запустить рынок электроэнергии

Гройсман пообещал запустить рынок электроэнергии / kmu.gov.ua

Избежавший отставки глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии будет запущен 1 июля.

"Мы в среду (5 июня – ред.) примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал Гройсман в эфире телеканала Интер.

По словам премьер-министра, важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения.

"Тут закон нам дает возможность ограничит цену, и мы это сделаем", - подчеркнул он.

Также Гройсман уточнил, что цена для промышленности не должна существенно повысится.

"Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - резюмировал Гройсман.

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

Ранее в Раде рассказали, как запуск розничного рынка электроэнергии повлияет на тарифы для населения.

Также ранее сообщалось, Украине важно не пропустить крайний срок либерализации рынка электроэнергии.