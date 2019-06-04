Требование ЕС: украинцам собрались увеличить продолжительность отпусков

Украинцам собрались увеличить продолжительность отпусков / 1zoom.ru

Украинцам собрались увеличить продолжительность отпусков – с 24 дней, предусмотренных нынешним законодательством, до обязательных 28 дней.

Если учитывать еще и 11 государственных праздников, то в итоге выходит 39 нерабочих дней, за которые работодатели должны работнику заплатить.

Дополнительные дни является требованием Евросоюза. И они уже предусмотрены в новом проекте Трудового кодекса, отмечается в сюжете ТСН. Документ в первом чтении депутаты одобрили еще два года назад – и на этом дело застопорилось.

Кроме продления отпуска в новом кодексе есть статьи:

о возможности работать дистанционно,

о дополнительных гарантиях выплат беременным,

о расширении полномочий инспекторов гоструда, которые будут штрафовать работодателей за нарушение прав рабочих.

Ранее Главред выяснил, как украинцы отдыхают в июне 2019 – на Троицу и День Конституции. Оба раза отдыхать украинцы будут по три дня подряд.

Напомним, ученые выяснили, сколько человек может работать без вреда для здоровья. Люди, которые в отпуске проводят меньше 21 дня в году, умирают на 37% чаще.