Воняет болотом: журналист предложил мэру Василькова выпить грязной воды из-под крана

Мэр Василькова уверяет, что вода чистая, но пить ее не рискнул / Фото: скриншот из видео

Журналист телеканала 1+1 Владимир Тимофейчук предложил мэру Василькова Киевской области выпить воду из-под крана, на грязное состояние которой систематически жалуются местные жители.

"Городской голова Владимир Сабадаш откровенно объяснил, кого нужно благодарить за "качественную" питьевую воду в городе Василькове", - подписал автор видео в Facebook.

Журналист предложил мэру, который, к слову, в Васильков ездит на работу, а проживает в Киеве, попробовать городскую воду.

"Я пью ее каждый день", - заявил Сабадаш, но на камеру выпить грязной воды отказался.

Мэр заверил, что у него в кабинете стоит графин, в котором содержится именно городская вода Василькова, и он регулярно кипятит ее для чая.

Сабадаш заверил, что вода в кране жителей Василькова течет чистая, поскольку он уже много сделал, как глава города, для ее очищения. Однако на повторную просьбу журналиста выпить городской воды ответил решительным отказом.

Міський голова Володимир Сабадаш відверто пояснив кому потрібно дякувати за "якісну" питну воду у місті Василькові. Опубликовано Володимир Тимофійчук Среда, 5 июня 2019 г.

Напомним, в Василькове Киевской области загорелась птицефабрика Ясенсвит.