Цеголко обвинил Зеленского в плагиате выступления Порошенко

У Порошенко заявили, что встрече с Туском Зеленский говорил словами Порошенко / @APUkraine

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в воровстве части выступления Петра Порошенко, которое он произнес во время съезда своей обновленной партии.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность", - заявил Цеголко.

Спикер экс-главы государства рекомендовал президенту нанять, помимо корректора, спичрайтера.

Цеголко уверяет, что фрагмент украденной у Порошенко речи прозвучал во время встречи Зеленского с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о том, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разговоре с ним обещал личную поддержку Украине.

Напомним, в рамках своего первого официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский участвовал в брифинге со своим польским коллегой Анджеем Дудой.