Ющенко отказался свидетельствовать в Генпрокуратуре по делу Межигорья

Виктор Ющенко / УНИАН

Следователи Генпрокуратуры сообщили экс-президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении госрезиденцией Межигорье.

Об этом сообщает портал Українські новини со ссылкой на ГПУ. О подозрении третьем президенту Украины сообщили и по почте, и лично.

Ющенко подозревают в том, что он, по предварительному сговору с группой лиц, через злоупотребления своим служебным положением завладел госимуществом − комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в селе Новые Петровцы, а также земельными участками, на которых он расположен.

По данным экспертов, государству в результате таких действий был нанесен убыток от этой аферы на сумму 540 млн гривен. Ющенко вменяется преступление по части 5 статьи 191 УК Украины.

Третий президент Украины от дачи показаний в Генпрокуратуре отказался. "Он воспользовался своим правом и отказался давать показания", − сообщил источник журналистов.

Напомним, накануне нардеп Сергей Лешенко на своем Telegram-канале заявил о том, что ГПУ выдвинула Ющенко подозрения по делу о присвоении Януковичем Межигорья – выведенного из государственной собственности в 2007-м.