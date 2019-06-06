Пресс-секретарь Порошенко Цеголко вызван на допрос в ГБР

Петр Порошенко и Святослав Цеголко / УНИАН

Государственное бюро расследований вызвало на допрос пресс-секретаря экс-президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко.

Допрос Цеголко назначен на 7 июня 2019 года, сообщил бывший заместитель главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Ранее в Госбюро расследований не исключили допрос Порошенко из-за скандала с пропажей оборудования из АП.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о том, что Порошенко допросят по делу из-за возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.