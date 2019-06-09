Авто "шишки" из полиции сбило ребенка: суд избрал копу меру пресечения

Полицейский может выйти на свободу под залог.
Полтавский суд в воскресенье, 9 июня, избрал меру пресечения полицейскому, который в Конотопе Сумской области на автомобиле начальника полиции сбил ребенка.
Суд решил, что коп должен находиться в следственном изоляторе, пишет ТСН.
По его данным, задержанного арестовали на два месяца, но он может выйти на свободу под залог в размере 30 необлагаемых минимумов.
Напомним, 7 июня в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. После ДТП ребенку сделали операцию и удалили селезенку. Водителя авто задержали, а в отношении начальника Конотопского отделения полиции начата служебная проверка.