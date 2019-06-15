Зеленский назначил и.о. глав Одесской и Полтавской областей

Владимир Зеленский назначил глав двух областей / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций.

Как сообщается в указах, опубликованных на официальном сайте президента, и.о. главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова, а и.о. главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.

Как известно, Шаталова была заместителем главы Одесской области по социально-экономическим вопросам. Ранее она работала заместителем директора по финансово-экономическим вопросам государственного предприятия Полиграфический комбинат Украина, который занимается изготовлением ценных бумаг. Шаталова родилась 11 сентября 1983 года в Киеве. В 2006 году окончила Национальный авиационный университет по специальности учет и аудит Работала также на разных должностях в компании Нафтогаз.

Светлана Шаталова / Фото: Facebook/Светлана Шаталова

Новый глава Полтавщины Пругло родился в 1964 году в Донецке.В 1985 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. В 2000 году окончил Полтавский кооперативный институт по специальности экономист-финансист. Пругло с мая 2014 года до назначения его и.о. главы Полтавской ОГА занимал должность заместителя главы Полтавской обладминистрации.

Олег Пругло / Фото: Полтавская ОГА

Напомним, 11 июня стало известно, что президент Украины уволил или отстранил от должности 15 глав областных государственных администраций.

Как ранее сообщалось, бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев, который ранее отказался идти в парламент в списке партии Слуга народа, по предварительный данным, возглавит Херсонскую область.