Зеленский назначил командующего Нацгвардией и главу Госпогранслужбы

Балан займет пост главы Нацгвардии / Фото: Цензор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардией.

Как сообщает пресс-служба главы государства, заместителями Балана назначены Владимир Кондратюк, Руслан Дзюба и Юрий Лебедь.

Также Зеленский подписал указ об увольнении с должности заместителя командующего Национальной гвардией Олега Кулика.

Как известно, Балан является бывшим начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. В 2014 году Петр Порошенко назначил его заместителем командующего Национальной гвардией, а в мае 2019 - исполняющим обязанности командующего Нацгвардии.

Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

/ Фото: 24tv.ua

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", — говорится в указе №403.

В июне 2014 года полковник ГПСУ Дейнеко вместе со своим пограничным отрядом мужественно противостоял боевикам, которые напали на Луганскую пограничную базу. Три дня шел ожесточенный бой за территорию погранотряд, когда террористы уже захватили СБУ Луганска. Помощь из Киева не пришла, поэтому Дейнеко с подчиненными ночью покинул базу. Он утверждал, что связь с Киевом и руководством ГПСУ они поддерживали постоянно. За мужество Дейнеко был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Напомним, бывшего главу Министерства экономразвития в правительстве Арсения Яценюка Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.