Стало известно, куда и на какой пост Зеленский назначил экс-министра Абромавичуса

Айварас Абромавичус / УНИАН

Бывшего главу Министерства экономразвития в правительстве Арсения Яценюка Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.

Соответствующая информация содержится в указе №402 президента Владимира Зеленского от 12 июня нынешнего года.

"Назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласованию)", − говорится в тексте документа.

Кроме того, данным указом Владимир Зеленский исключил из предыдущего указа абзацы о назначении членов наблюдательного совета Укроборонпром Ярослава Скалько и Игоря Черкасского − в связи с истечением срока полномочий.

Напомним, 3 февраля 2016 года Айварас Абромавичус подал в отставку с поста главы Минэкономразвития. Практически сразу он заявил о том, что не исключает своего возвращения в Кабмин − при условии, что главой правительства станет новый человек.