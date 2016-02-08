После допроса Абромавичус рассказал, как ему навязывали нового заместителя

Министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус в НАБУ рассказал, как ему навязывали в.и.о. директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в заместители.

Об этом он сообщил после окончания допроса в НАБУ, передает Еспресо.TV.

"Я никогда в жизни ни с кем, кроме своих заместителей и кого-то выше премьер-министра не обсуждаю вакантные позиции и их потенциальное распределение, с людьми вообще с этим не связанными. Охранники Пасишника привезли полный пакет документов в понедельник вечером. Это так никогда не делается", — сказал он.

Абромавичус отметил, что за 20 лет своей работы ни от каких потенциальных кандидатов не получал полный пакет документов.

"Такие документы подаются следующим образом: Служба кадровиков подает запрос. Здесь все до ниточки четко и так далее. Из-за этого Андрея Пасишника я вижу только по комитетам продаж нефти "Укрнафты". Один раз я его видел на его день рождения, после того, как компания "Нафтогаз" перешла в наше ведомство. Я не знаю ни где он живет, ни откуда он родом, ни кто его семья, — я ничего о нем не знаю. Одно дело — работать в комитете или в комиссии — другое дело — так работать. Это кризис ценностей и кризис доверия. К сожалению, все в украинской политике смешанно, — с кем работаешь, с кем делаешь бизнес, с кем учился. Это неправильный подход", — отметил он.

Напомним, ранее Абромавичус заявил, что не планирует заниматься политикой, но остается в Украине.

Видео: Espreso.TV.