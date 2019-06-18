Сергей Тарута вляпался в скандал, публично назвав украинских военных боевиками

Сергей Тарута дважды назвал украинских военных боевиками / УНИАН

Народный депутат и экс-председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута оскандалился во время выступления в Мариуполе, дважды публично назвав украинских защитников боевиками.

На видео, выложенном на YouTube-канале InfoResist, Тарута назвал военных, которые пять лет назад освобождали город от российских оккупантов, боевиками. Пользователи сети предположили, что он перепутал слова "боец" и "боевик".

"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали "боевики", сделали жители Мариуполя – свободу Украины и разрушение порядка Новороссии", - сказал Тарута.

Затем спустя минуту он снова оговорился.

"Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу", - заявил нардеп.

После такой речи из толпы послышался свист и крики недовольства оговоркой политика.

Ранее Батькивщина назвала первую пятерку на выборы: тащат в Раду Наливайченко и Таруту.