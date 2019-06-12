Батькивщина представила 50 кандидатов из списка на выборы в Раду: названы фамилии

Батькивщина определилась с кандидатами в депутаты / кадр из видео

Всеукраинское объединение Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко обнародовало имена первых пятидесяти кандидатов партийного списка на предстоящих 21 июля 2019 года выборах.

Как сообщается на сайте партии, именно этих людей в политсиле хотят видеть в креслах народных депутатов.

Первая десятка имеет следующий вид:

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

Далее места распределились следующим образом:

11. Абдуллин Александр

12. Крулько Иван

13. Лабунская Анжелика

14. Бондарев Константин

15. Цимбалюк Михаил

16. Данилов Виталий

17. Белькова Ольга

18. Кучеренко Алексей

19. Николаенко Андрей

20. Волынец Михаил

21. Пузийчук Андрей

22. Шкрум Алена

23. Кабаченко Владимир

24. Ивченко Вадим

25. Евтушок Сергей

26. Соколов Михаил

27. Лукашук Богдан

28. Ливинский Михаил

29. Черноиваненко Александр

30. Лубкивский Маркиян

31. Митрофанський Сергей

32. Рябчин Алексей

33. Гладий Василий

34. Куюмчан Мгер

35. Тихонов Николай

36. Бондарук Валерий

37. Кужель Александра

38. Радковский Олег

39. Тренкин Юрий

40. Курах Иван

41. Веригина Ирина

42. Слипченко Николай

43. Гогунская Екатерина

44. Олейник Виктор

45. Подгорный Сергей

46. Шустик Елена

47. Боднар-Петровская Ольга

48. Павловский Андрей

49. Томич Иван

50. Приходько Екатерина

Напомним, ранее сообщалось о том, что, согласно соцпоросу, в Раду проходят только пять партий, причем сразу два фаворита предвыборной гонки остались за бортом.