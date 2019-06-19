СМИ узнали, кто заменит погибшего Тымчука в Раде до выборов

Дмитрий Тымчук / УНИАН

Во вторник, 19 июня, после того как стало известно о внезапной гибели нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука (основавшего группу Информационное сопротивление в 2014 году и с тех пор являвшегося ее координатором), в СМИ начало фигурировать имя кандидата, который займет его место на досрочных выборах в Раду.

Как сообщает портал Страна, Дмитрия Тымчука сменит Евгений Никитин. На выборах в Раду-2014 он занимал место под №85 в партийном списке Народного фронта. Никитин родился 31 июля 1978 года и постоянно проживает в Запорожье. Имеет в активе высшее образование, занимает пост директора ООО Никс Трейд, беспартийный и несудимый.

Евгений Никитин / kto.zp.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Тымчук был обнаружен мертвым в своем жилье. Позднее стало известно - нардеп нанес себе смертельное ранение, когда чистил наградное оружие.

Кроме того, что Дмитрий Тымчук являлся нардепом Рады VIII созыва от партии и координировал работу группы Информационное сопротивление, он также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Позднее в Верховной Раде на очередном пленарном заседании почтили память Дмитрия Тымчука минутой молчания - по предложению спикера Андрей Парубий. Позднее первый зампрокурора столицы Украины Павел Кононенко публично рассказал о том, что куда попала роковая для Дмитрия Тымчука пуля.