"Упираемся в конфликт с Россией": эксперт пояснил перспективы атомной энергетики в Украине

Атомная энергетика Украины зависит от развития экономики / Фото: voltv.com.ua

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает украинскую атомную энергетику перспективной отраслью, однако находящейся под влиянием постоянного отсутствия денег.

"У нас достаточно высокая степень износа. В течение ближайших пяти лет будут заканчиваться сроки эксплуатации блоков, то есть нужны деньги либо на продление сроков эксплуатации, либо на их выведение из эксплуатации. Плюс – вопросы достраивания новых блоков. И все снова упирается в вопросы экономики", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Землянского, атомная энергетика тесно связана с развитием украинской экономики, которая уже не первый год переживает серьезный кризис, что накладывает определенный негативный отпечаток.

Эксперт не сомневается, что данную отрасль важно сохранять в государственной собственности.

"Запуск рынка электроэнергии еще больше обострит проблему функционирования атомных блоков. Но еще раз повторюсь, в Украине нет денег, которые должны быть вложены в развитие атомной генерации. Плюс – этот вопрос также связан со взаимоотношениями Украины с Российской Федерацией. Технический и научный потенциал сосредоточен в России, и там развитие атомной энергетики идет серьезными темпами", - констатировал он.

Аналитик акцентирует, что важным препятствием на пути развития атомной энергетики Украины был и остается конфликт с Россией.

"Украина остановилась в этом направлении после того, как были разорваны связи с Россией. И, к сожалению, никаких альтернативных вариантов, кроме другого поставщика топлива, у нас нет. В любом случае, сейчас просматривается не самый лучший сценарий, который мог бы у нас быть. То есть мы опять упираемся в конфликт с Российской Федерацией", - подытожил спикер.

Напомним, Землянский во время чата на Главреде спрогнозировал, что спор между Нафтогазом и Газпромом завершится мировым соглашением.