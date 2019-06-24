"Украине в ПАСЕ нечего делать": Киев болезненно отреагировал на вероятное возвращение РФ

24 июня 2019, 22:22

Отмена запрета для России в ПАСЕ ослабит эту уважаемую организацию, заявили в МИД Украины.

ПАСЕ
Делегацию России могут вернуть в ПАСЕ

Возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Отмена запрета для России в ПАСЕ - явно не является правильной политикой "магической пули", которая может остановить российскую агрессию. Наоборот, это ослабит эту уважаемую организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - написала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

Как подчеркнул глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, Украине нечего делать в ПАСЕ, если права делегации РФ будут восстановлены без предварительных условий.

"Оруэлловская реальность: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Это то, что происходит сейчас в ПАСЕ. Фестиваль лицемерия, компромисс с совестью, торговля ценностями. Но это бумеранг. Жаль, что политическая целесообразность побеждает принципы. Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать", - подчеркнул Арьев в Facebook.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ.

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Россия МИД ПАСЕ Владимир Арьев Украина
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