"Украине в ПАСЕ нечего делать": Киев болезненно отреагировал на вероятное возвращение РФ

Делегацию России могут вернуть в ПАСЕ

Возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Отмена запрета для России в ПАСЕ - явно не является правильной политикой "магической пули", которая может остановить российскую агрессию. Наоборот, это ослабит эту уважаемую организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - написала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

Как подчеркнул глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, Украине нечего делать в ПАСЕ, если права делегации РФ будут восстановлены без предварительных условий.

"Оруэлловская реальность: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Это то, что происходит сейчас в ПАСЕ. Фестиваль лицемерия, компромисс с совестью, торговля ценностями. Но это бумеранг. Жаль, что политическая целесообразность побеждает принципы. Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать", - подчеркнул Арьев в Facebook.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ.