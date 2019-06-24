Британия поддержала возвращение России в ПАСЕ

Тереза Мэй / Reuters

Сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека, подчеркнула премьер Британии Тереза Мэй во время выступления перед депутатами Палаты общин.

Она считает, что в Совете Европы существуют разногласия по России и заметила, что РФ не платит взносы в СЕ. Однако, по мнению британского премьера, членство РФ в Совете Европы все же необходимо сохранить.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - отметила Мэй.

Отметим, что посольство Украины уже отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что РФ должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.

"Возвращение России в ПАСЕ, к сожалению, не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права", - добавили в украинском посольстве.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о том, что санкции против России могут быть отменены "в любой момент".