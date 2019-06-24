Во Франции предупредили: санкции против России могут снять "в любой момент"

Экономические отношения между Францией и РФ "продолжают жить", подчеркнул Эдуард Филипп.
Санкции против России могут быть отменены "в любой момент", заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.
"Мы знаем, что санкции – это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает", - сказал Филипп по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Он подчеркнул, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России, передает УНИАН.
По словам Филлипа, несмотря на санкции, экономические отношения между странами "продолжают жить".
Напомним, ранее госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален перечислила требования к России, которые та должная сделать для возвращения в ПАСЕ.
Как известно, решением Совета ЕС продлен пакет экономических санкций в отношении России до 23 июня 2020 года.