В ГБР рассказали, фигурантом скольких уголовных дел стал Порошенко

Петр Порошенко и Святослав Цеголко / УНИАН

В Госбюро расследований расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует фамилия пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

С таким заявлением в среду, 26 июня, выступил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, расследуются уголовные производства касаемо возможных злоупотреблений, превышения служебного положения и других противоправных действий чиновниками, в том числе экс-президентом Украины.

При этом Труба отмечает, что открытые производства в отношении Петра Порошенко не стоит расценивать как метод давления.

"О каком политическом преследовании мы можем говорить, если оперативно-розыскные мероприятия проводятся в течение года", − заявил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Специальная антикоррупционная прокуратура допросит Петра Порошенко по делу о коррупции.