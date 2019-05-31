Против Порошенко возбудили еще одно дело и обвинили в захвате власти

Петр Порошенко / Reuters

Против экс-президента Петра Порошенко открыто новое уголовное производство, заявил бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия", — написал Портнов в своём Telegram-канале.

"Инкриминируемая фигуранту статья 109 Уголовного Кодекса в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внёс в УК, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей", - добавил Портнов.

Ранее Порошенко обвинили в завладении телеканалом Прямой.