Зеленский о Медведчуке: Почему подняли вопрос возвращения пленных под выборы?

Глава государства убежден, что в вопросе возвращения украинских граждан не должно быть посредников.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Виктора Медведчука в спекуляции накануне выборов относительно вопроса возвращения домой захваченных Россией украинских граждан.
"Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы. Спросите его", - заявил Зеленский во время брифинга в Киеве.
По словам главы государства, он никогда лично не общался с Медведчуком. Зеленский выступил категорически против того, чтобы Медведчук представлял интересы Украины на переговорах с боевиками и российской стороной.
Как известно, Медведчук при президенте Петре Порошенко длительное время был переговорщиком с боевиками и РФ по освобождению украинских пленных и имел эксклюзивное право на прямые полеты в Москву из Киева. У Зеленского заявляли, что сомневаются в эффективности Медведчука.
Напомним, боевики Донбасса уже 28 июня должны передать Украине четверых пленных, которые были задержаны с 2016 по 2019 годы. Решение было принято после переговоров с Виктором Медведчуком.