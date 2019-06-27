Зеленский о Медведчуке: Почему подняли вопрос возвращения пленных под выборы?

Зеленский считает, что Медведчук не должен быть посредником между Россией и Украиной / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Виктора Медведчука в спекуляции накануне выборов относительно вопроса возвращения домой захваченных Россией украинских граждан.

"Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы. Спросите его", - заявил Зеленский во время брифинга в Киеве.

По словам главы государства, он никогда лично не общался с Медведчуком. Зеленский выступил категорически против того, чтобы Медведчук представлял интересы Украины на переговорах с боевиками и российской стороной.

Как известно, Медведчук при президенте Петре Порошенко длительное время был переговорщиком с боевиками и РФ по освобождению украинских пленных и имел эксклюзивное право на прямые полеты в Москву из Киева. У Зеленского заявляли, что сомневаются в эффективности Медведчука.

Напомним, боевики Донбасса уже 28 июня должны передать Украине четверых пленных, которые были задержаны с 2016 по 2019 годы. Решение было принято после переговоров с Виктором Медведчуком.