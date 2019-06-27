Тука пояснил, как боевики с помощью моста в Станице Луганской могут захватить новые территории

27 июня 2019, 23:57

Чиновник утверждает, что для операции уже подготовлено специальное оборудование.

Георгий Тука
Георгий Тука указал на опасность при отведении войск / Униан

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука высказал гипотезу, что пророссийские боевики планируют при поддержке ВС РФ перейти мост возле Станицы Луганской, от которой состоялся отвод войск ВСУ

"В 2016-м году четверо боевиков вечером, за спинами последней партии гражданских, перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на берегу, который контролируется ВСУ. По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что дало возможность сепаратистам устроить блокпост и взять под контроль мост", - напомнил Тука в Facebook.

По словам чиновника, местные жители испугались отвода войск и опасаются концентрации боевиков в районе Пионерского и Николаевки.

Читайте такжеКучма объяснил, как спланирован отвод войск в Петровском и Станице"По словам жителей, пересекавших линию разграничения, личный состав незаконных вооруженных формирований на блокпостах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан, "не наших", - утверждает он.

По словам Туки, украинские разведчики выяснили, что на заседании у главаря "ЛНР" Леонида Пасечника было доложено, что уже изготовлена металлическая конструкция, с помощью которой удастся быстро возобновить движение транспорта разрушенным мостовым переходом.

Замминистра констатировал, что не верит противнику и ОБСЕ, поэтому возлагает надежду при проведении важной операции на украинскую разведку и ВСУ, которые не позволят врагу перейти мост в Станице Луганской.

Напомним, в среду, 26 июня, возле Станицы Луганской в Луганской области украинские военнослужащие покинули одну из позиций в рамках процесса разведения сил.

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ЛНР ВСУ Георгий Тука отвод войск Станица Луганска
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