Зеленский дал гражданство Украины иностранцам, защищавшим территориальную целостность страны

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Указ о предоставлении украинского гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, украинские паспорта получат 14 иностранцев, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, в гражданство Украины приняты: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Читайте такжеЗеленский дал украинское гражданство хоккеисту из РоссииЗеленский подчеркнул, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

По словам президента, отныне с его стороны не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощениеполучения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Как известно, в ЕС приняли решение заблокировать паспорта РФ для жителей ОРДЛО.