Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: детектор лжи бросил тень на мать убийцы

30 июня 2019, 13:36

Проверка на детекторе лжи показала, что мать подозреваемого могла знать о совершенном преступлении.

Дарья Лукьяненко
Дарью Лукьяненко жестоко убил односельчанин / facebook/Vyacheslav.Abroskin

В деле о зверском убийстве в селе Ивановка Одесской области 11-летней Дарьи Лукьяненко появились новые подробности. Проверка на детекторе лжи показала, что мать подозреваемого в убийстве односельчанина могла знать о совершенном преступлении.

Отметим, местная жительница села Ивановка Одесской области Мария Тарасова, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова, заявила, что больше не хочет знать своего младшего сына.

"Это он сделал! Я отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына", - сказала тогда женщина журналисту ТСН.

Тарасова в слезах заверила СМИ, что не знала о совершенном ее сыном тяжком преступлении. Она добавила, что не сомневается – Дарью убил именно ее младший сын.

"Я пойду на полиграф, я отвечу на все вопросы. Он видел, что я при 190 на 115 давления пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка и он бегает рядом возле меня и ни слова мне не сказал. А как людям сейчас объяснить, что я на самом деле об этом не знала?", - добавила тогда она.

Так вот, эксперты, проводившие проверку женщины на полиграфе, усомнились в искренности этих заявлений.

"С матерью проводили тестирование три раза, потому что женщина вела себя довольно эмоционально. Мы дважды переносили тест… В ходе первого, второго и третьего исследования при вопросах, знала ли она о совершении преступления сыном (до того момента, когда полиция нашла тело девочки), у мамы постоянно возникало реагирование, указывающее на сокрытие информации… Все указывает на то, что она знала о том, что (преступные) действия совершил ее сын", — заявил эксперт в эфире телеканала Украина.

Ранее Главред собрал все, что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

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