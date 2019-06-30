Украину расплавит 34-градусное пекло: синоптики назвали самые жаркие регионы

В Киеве днем ожидается до +33 градусов / УНИАН

В понедельник, 1 июля в Украине западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +28...+34 градуса.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, на севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+33 градуса.

Читайте такжеЖара вернется: синоптик предупредила украинцев о новых погодных испытанияхНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +26...+34 градуса.

В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем ожидается +31...+33 градуса.

Напомним, ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в Украине.