"Контужены копы": боевики устроили теракт под Ясиноватой

Под Ясиноватой боевики совершили теракт / Reuters

В воскресенье, 30 июня, в Верхнеторецком, расположенном на линии разграничения под подконтрольной самопровозглашенной "ДНР" Ясиноватой, боевики обстреляли полицейский автомобиль, пострадали двое правоохранителей.

Под обстрел попал наряд полиции, который патрулировал Верхнеторецкое, случившееся признали терактом, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела пострадали 41-летний и 47-летний коп, а полицейское авто было повреждено. По факту обстрела начато производство по ч. 2 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.

Под Ясиноватой боевики совершили теракт / dn.npu.gov.ua

Напомним, 1 июля под Водяным Донецкой области боевики выпустили по санитарному Хаммеру противотанковую управляемую ракету, погиб один военнослужащий, а двое, в частности, военный медик, — получили ранения. Позже медик скончался от полученных травм.

В командовании Объединенных сил подчеркнули, что обстрел санитарных авто — нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права. По его данным, обстрел был коварным и свидетельствует о том, что противник не соблюдает никаких международно-правовых норм.