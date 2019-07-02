Под щитом и мечом: Филарет объяснил, почему священникам не грех было работать с КГБ

Филарет / УНИАН

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о том, что сотрудничество священнослужителей во времена СССР с печальной известной советской спецслужбой - Комитетом государственной безопасности - не является грехом.

Такое мнение он высказал в эфире украинского телевидения.

"Это не грех. Христос сказал: Отдавайте Кесарю кесарево, а Богу — Божие. Так вот: если господь эту безбожную советскую власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Господь допустил римскую языческую власть, которая не признавала истинного Бога, боролись с христианами и мучила их. А апостол Павел говорил: Власть слушайте и выполняйте. И мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли закон советской власти и веру не продавали. Когда касалось веры, шли в Сибирь, на Беломорский канал, на Соловки и расстреливались", — заявил Филарет.

Читайте такжеФиларета отправили на пенсию: эксперт объяснил, что значит решение СобораПо словам церковного иерарха, коммунисты даже угрожали ему в те времена смертной казнью через расстрел.

В то же время Филарет отметил, что советские сношения духовенства с КГБ и нынешние сношения с СБУ — "совершенно разные вещи".

"В советские части без КГБ ничего не делалось: нельзя было посвятить ни священника, ни епископа. Все надо было согласовывать с КГБ, все епископы в советские части имели контакты с КГБ. Теперь у всех епископов имеются контакты с СБУ, но такой зависимости как тогда — нет. СБУ может предлагать, епископ может послушать либо ослушаться", — подытожил он.

Напомним, ранее Филарет рассказывал, как сотрудники КГБ помешали ему стать патриархом РПЦ. Позднее в Латвии нашли документы агента КГБ на иерарха Московского патриархата.