В Латвии нашли документы агента КГБ на иерарха Московского патриархата

Православная церковь Московского патриархата Латвия / Всемирный Русский Народный Собор

На официальном интернет-портале "Национального архива Латвии" была опубликована агентурная картотека КГБ ЛССР, в которой находится агентурная карточка на имя Александра Ивановича Кудряшова (1939 года рождения).

Информация, имеющиеся в карточке, до мелочей совпадают с биографическими данными нынешнего предстоятеля Латвийской православной церкви (части Московского патриархата) - митрополита Рижского и всея Латвии Александра (мирская фамилия - Кудряшов), сообщает портал "Радио Свобода".

Как указано в карточке, Кудряшов был завербован КГБ и получил агентурный псевдоним "Читатель" в январе 1982-го. Его вербовкой занимались сотрудники Пятого отдела КГБ ЛССР (которые специализировался на борьбе с идеологическими диверсиями). Кроме того, в документе прямо указан род его занятий: "священник православной церкви". Действующий митрополит Александр получил сан диакона именно в 1982-м.

Напомним, ранее УПЦ (КП) категорически опровергли утверждение о том, что патриарх Филарет был агентом КГБ.