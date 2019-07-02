"Путина только рассмешить": Герашенко пробрала с песком команду Зеленского за внешнюю политику

Геращенко Ирина / УНИАН

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Рады VIII созыва, рассыпалась в упреках к президенту Зеленскому и его команде − поскольку они не организовывают на международной арене давления на Россию.

Такое сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Внешняя политика требует активных действий. Путина нельзя разжалобить призывами о детях, его страна убивала детей в Чечне, в Сирии, в Украине. Его, конечно, можно рассмешить, думаю, последний месяц он смеется без перерыва. Но остановить его можно не смехом или слезами, а только давлением", – подчеркнула она.

Кроме того, Геращенко констатировала, что РФ уже во второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона.

"Украина во времена президентства Зеленского ни разу не созвала Совбез из-за невыполнения Россией морского трибунала ООН и не освобождения украинских моряков", – подытожила она.

Напомним, ранее стало известно, кто заменит Ирину Геращенко на Трехсторонних переговорах в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе.