Парубий и Геращенко показали, насколько несладко будет Зеленскому

После речи Зеленского Парубий сказал, что это было весело / Главред

Знаете, самое прекрасное ощущение в момент инаугурации - это презрение Зеленского к этим жуликам в зале Верховной Рады. Этот скепсис со стороны жуликов и воров в зале Рады просто физически ощущался.

Они сами не верили, что это не сон.

Парубий, который гавкнул, что было смешно, просто выразил их общее настроение. Они считают, что все происходящее в стране смешно. Это и есть их реальное отношение к людям. Этих лицемеров и тварей, которые любят пустить слезу на публику, а реально прутся со страданий народа. Но ветер начал дуть в другую сторону. И надеюсь, что скоро смешно будет нам.

Особенно было приятно сегодня смотреть на актрису погорелого театра Ирину Геращенко. Прямо на ее глазах "пятая колонна Кремля" в двух метрах получала булаву, а безальтернативный с землянистым лицом грустно смотрел за этим.

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Потому что нет никаких "безальтернативных гениев". Было только безудержное "Я, Я, Я", которое эти представители "элиты" даже сегодня не могли скрыть, когда свысока на "выскочку" смотрели. Причем, в массе-то сами выползли с таких же низов.

Вот это была настоящая картина сословного глубинного государства, в цитадель которого проник Зеленский. И будет ему очень несладко. И ждет нас впереди буря.