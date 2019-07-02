Наглая атака боевиков на Донбассе: мишенью стали волонтеры

Боевики обстреляли автомобиль волонтеров / twitter.com/dubovoyslavyans

Бои на Донбассе не утихают. 2 июля мишенью боевиков стал автомобиль волонтеров, который двигался по дороге Марьинка-Красногоровка. Вследствие атаки два человека получили пулевые ранения.

По информации полиции Донецкой области, в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы г. Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

"С их слов пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка", - говорится в сообщении копов.

Также стало известно, что в настоящее время пострадавшие находятся в военном госпитале города Покровск, а полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте такжеЖертвы обстрела на Донбассе: погибла пулеметчица и доброволецОтметим, ранее боевики устроили теракт под Ясиноватой. В Верхнеторецком, расположенном на линии разграничения под подконтрольной самопровозглашенной "ДНР" Ясиноватой, боевики обстреляли полицейский автомобиль, пострадали двое правоохранителей.

Кроме того, ранее случился коварный обстрел санитарного Хаммера под Мариуполем, двое человек погибли.

Напомним, 1 июля, в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и ЕС должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе, в частности, на обстрел медиков.