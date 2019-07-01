"Нужно прекращать весь этот бардак": Зеленский обратился к США и ЕС из-за обстрела на Донбассе

Зеленский из-за обстрела в Водяном обратился к США и ЕС / president.gov.ua

1 июля, в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и США должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе, в частности, на обстрел медиков.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один раненый. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе. Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - написал Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

Прокомментировал сообщение Зеленского нардеп Игорь Мосийчук.

"Пане президент, це доказ того, що сподіватися на домовленості з російськими терористами не доводиться", - отметил Мосийчук.

"Ти! Ти! В першу чергу ти маєш реагувати на дії росії. Не перекладай відповідальність на Європу та США. Тільки українцям потрібна Україна. Навіщо тебе обрали? Давай вже роби щось дієве!", - добавила Марина Панченко.

"Прекращение войны, это никак не сдача наших интересов. Это шаг к мирной спокойной жизни. И хватит воппить везде про СДАЧУ УКРАИНЫ, здесь я с ним согласна. Нужно прекращать весь этот бардак который был выгодный предыдущей власти, неужели это еще кому то не понятно !!!!! Так держать", - подчеркнула Наталья Ковальчук.

Добавим, что сегодня, 1 июля, Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Канаду, где пробудет три дня.

Читайте такжеПарубий придрался к Зеленскому из-за отвода сил и долбанул планом ПутинаНапомним, 1 июля под Водяным боевики обстреляли санитарный Хаммер, погиб военнослужащий и военный медик. В командовании Объединенных сил подчеркнули, что обстрел санитарных авто — нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права. По его данным, обстрел был коварным и свидетельствует о том, что противник не соблюдает никаких международно-правовых норм.