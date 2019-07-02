Разведение сил у Станицы: боевики пошли на хитрость — разведка

После разведения сил возле Станицы Луганской боевики пошли на хитрость, узнали в разведке / antikor.com.ua

Возле Станицы Луганской на Луганщине на территории, с которой, по заявлениям боевиков, отведены их силы, остаются группы террористов и выдают себя за местных жителей.

У Станицы боевики переоделись в гражданскую одежду, рассказал на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

По его словам, противник распространяет слухи о том, что командование Объединенных сил не соблюдает договоренности о разведении сил и возвращает подразделения на позиции.

Гуцуляк добавил, что для подготовки фейковых видео привлекают съемочные группы, в частности, ведущих телеканалов РФ.

"В районе населенного пункта Станица Луганская на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей…", — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что 26 июня возле Станицы Луганской в рамках первого этапа разведения сил украинские военные покинули одну из позиций. Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь говорил, что у Станицы украинские подразделения не оставили позиции, а улучшили положение.

Напомним, разведение сил у Станицы Луганской предусмотрено Минскими соглашениями. Ранее процесс разведения сил не раз срывали боевики.