В Roshen начала работу новая фабрика с грандиозными планами

Roshen расширяет масштабы производства / wikimapia.org

Кондитерская корпорация Roshen экс-президента Петра Порошенко существенно расширила объемы производства и открыла новую фабрику в Борисполе.

Как сообщает LIGA.net, в Roshen не сообщали об открытии нового завода, однако на упаковке печенья указано, что его произвели на бисквитном комплексе Roshen в Борисполе на ул. Привокзальная.

Позже в компании сообщили изданию, что на данный момент предприятие на этапе запуска производства.

В Roshen добавили, что партия товара с новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

"Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников", – заявили в Roshen.

/ Фото: LIGA.net

Отмечается, что в планах компании – работа на фабрике в Борисполе 1100 человек. Это планируют реализовать до конца 2020 года. Продукцию будут продавать во всех странах присутствия Roshen.

Напомним, Roshen добилась через суд регистрации за своим предприятием ленты красного цвета для упаковки тортов.