Боевики 30 раз открыли огонь в зоне ООС, погиб военный

Погиб один украинский военный, 6 - ранены / УНИАН

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 30 раз открывали огонь – один военный погиб, еще шестеро ранены.

11 раз боевики обстреляли украинские позиции с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: возле Опытного, Лебединского, Березового, Водяного, Красногоровки, Широкиного, окрестности Песков, Марьинки, в районе Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции наших защитников были обстреляны 14 раз: возле Новгородского, Крымского, Луганского, Новолуганского, Хутора Вольный, Золотого-4, окрестности Новотошковского, Южного, в районе Попасной.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, три - получили ранения и еще трое - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 4 июля двух оккупантов уничтожено и один ранен", - сказано в сообщении.

Ранее боевики обстреляли санитарное авто в ООС: погиб один человек, есть раненые.