Встречали на коленях: в Херсоне провожают в последний путь убитую боевиками медика

В Херсоне на коленях простились с погибшим медиком / Пик

В Херсоне 3 июля прощаются с медиком Ириной Шевченко, которая была тяжело ранена во время коварного обстрела боевиками санитарного автомобиля Хаммер в районе Водяного (находится под Мариуполем). Через несколько часов от тяжелых травм и ожогов она умерла в госпитале.

Машину с телом медика военные, волонтеры и все, кто знал Ирину, встречали с украинскими флагами и на коленях на Антоновском мосту, сообщает местное издание Пик.

Проститься с Ириной приехали и ее сослуживцы из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Медика похоронят в Херсоне на Аллее Героев на кладбище Геологов.

Напомним, 1 июля на Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС во время эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное с противотанковой управляемой ракеты. Один военный погиб на месте, медик Ирина Шевченко скончалась от тяжелых ранений в госпитале.

Ранее известная волонтер погибла в ужасной аварии: автомобиль влетел в дерево.