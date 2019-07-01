Коварный обстрел санитарного авто под Водяным: названы имена погибших

Один военнослужащий умер на месте, раненый медик скончался в больнице / Минобороны Украины

Во время коварного обстрела боевиками санитарного автомобиля Хаммер в районе Водяного (находится под Мариуполем) погибли двое человек.

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты в Facebook назвали имена убитых: старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.

"Сегодня, около 11.00 в районе проведения Операции объединенных сил, во время обстрела российскими оккупационными войсками в сторону позиций наших защитников, цинично и умышленно попали с ПТРК в автомобиль наших медиков, который осуществлял эвакуацию раненого, погибли два воина - старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна", - сказано в сообщении.

Командование и весь личный состав морских пехотинцев выразили искренние соболезнования родным погибших.

"Скорбим вместе с вами. Отомстим! Обещаем!", - написано в Facebook.

Напомним, 1 июля под Водяным боевики выпустили по санитарному Хаммеру противотанковую управляемую ракету, погиб один военнослужащий, а двое, в частности, военный медик, — получили ранения.

В командовании Объединенных сил подчеркнули, что обстрел санитарных авто — нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права. По его данным, обстрел был коварным и свидетельствует о том, что противник не соблюдает никаких международно-правовых норм.