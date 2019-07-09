"Ты сидишь, на*уй, понял?": на Виннитчине полицейский бил задержанного и заставил приседать

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В Винницкой области в Ямпольском отделении полицейский ударил задержанного дубинкой и заставил его приседать, не подбирая выражений.

Видео с инцидентом выложил на своей странице в Facebook Анатолий Качур.

Коп подошел к забившемуся в угол мужчине и стал угрожать дубинкой: "Ты не домой идешь, на*уй, ты тут сидишь, на*уй, ты понял? А то сейчас будешь по голове брать, на*уй".

Затем он заставил задержанного приседать, высказывая недовольство выполнением его техники.

"Разровняйся! Ровно приседай", - требовал работник полиции.

После публикации ролика издевательства над задержанным, в полиции отстранили двух полицейский и руководство Ямпольского отделения полиции от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования.

Все собранные материалы в дальнейшем будут направлены в Государственное бюро расследований для правовой квалификации действий сотрудников полиции.

Ранее Князев разогнал верхушку полиции Винницкой области.