Смерть после комы: в Киеве полицейского обвинили в убийстве

Полицейского обвинили в убийстве мужчины / УНИАН

В Киеве в результате конфликта полицейский ударил мужчину, после чего он впал в кому, а впоследствии скончался.

Как сообщается в Facebook-сообществе Киев оперативный, инцидент произошел в районе ДВРЗ 9 мая

"09.05.2019 днем в районе ДВРЗ в результате непонятного конфликта полицейского и мужчины-водителя, правоохранитель ударил мужчину в область сердца (по словам потерпевшей стороны) и тот упал в клиническую кому. Нам стало известно, что 10.05.2019 человек умер, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.

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В свою очередь, по словам правоохранителей, задержанный молодой человек управлял машиной, а когда его остановили полицейские, он и его компания начали "устраивать цирк" и позвали отца.

Отец заступился за сына и начал препятствовать патрульным. Полицейские заверяют, что никто молодого человека не бил, что якобы подтверждает видео с боди-камеры патрульного и заключение врача.

Несмотря на это, уже открыто уголовное производство по этому поводу.

UPD: нам вдалося поспілкуватися із правоохоронцями. Затриманий молодий чоловік кермував автівкою, а коли його та всю компанію зупинили копи - почали влаштовувати цирк та покликали батька. Батько вступився за сина і почав перешкоджати патрульним. Але за їх версією ніякого удару не було, що підтверджує відео з боді-камери патрульного та висновок лікаря. На жаль, так як ДВБ відкрило кримінальну справу з цього приводу, а ні відео, а ні висновок лікаря показати не можна. 09.05.2019 днём в районе ДВРЗ в результате непонятного конфликта полицейского и мужчины-водителя, правоохранитель ударил мужчину в область сердца (по словам потерпевшей стороны) и тот упал в клиническую кому. Нам стало известно, что 10.05.2019 человек умер, не приходя в сознание. Опубліковано Киев Оперативный Субота, 11 травня 2019 р.

Напомним, в Киеве главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Александра Бухтатого избили двое злоумышленников, после нападения он скончался.