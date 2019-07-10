"Пусть лохам зачесывают": в сети показали "высокий сезон" в Крыму

В сети показали "высокий сезон" в Крыму / facebook/alexsander.savickiy

В сети житель Ялты показал реальные фото "высокого сезона" в аннексированном Крыму.

На своей странице в Facebook Александр Савицкий выложил снимки, которые сделал на Массандровском пляже 9 июля в 14:30 дня, которые демонстрируют: о наплыве туристов, о котором утверждал глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, более 200 тысяч туристов прибыли в аннексированный Крым из Украины.

"Высокий сезон" "Аля-Улю! Гони гусей!". Пусть там у себя в России лохам зачесывают, про то, как Крым ежегодно бьет рекорды по количеству туристов! В этом году - на 12% больше, чем в проломом! Кроме лохов, в весь этот бред, верить некому, как и в 87,7% -ную явку на так называемый референдум в 2014 году", - отметил Савицкий.

Он в комментариях добавил, что ранее людная курортная Ялта превратилась в "гиблое место".

"Ялта теперь – гиблое место! Сюда нормальные люди практически не едут даже отдыхать. Тем более, – из европейских стран! Одни неряхи российские!", - написал Савицкий.

/ facebook/alexsander.savickiy

facebook/alexsander.savickiy

/ facebook/alexsander.savickiy

Ранее также показали фото "сумасшедшего наплыва" туристов в аннексированном Крыму.