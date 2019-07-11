Не Зеленский: стало известно, кто взобрался на купол Верховной Рады

11 июля 2019, 16:50

Мужчина делал селфи, стоя на куполе Рады.

Зеленский на куполе Рады. Или не Зеленский?
Мужчина делал селфи, стоя на куполе Рады / facebook.com/mgolub

Стала известна личность мужчины, который 10 июля взобрался на купол Верховной Рады Украины и сделал там селфи.

Как оказалось, устроил свидание на куполе Рады экс-помощник спикера парламента Андрея Парубия Петр Боднар. Ему компанию составила глава секретариата Парубия Татьяна Подольская, со ссылкой на свои источники сообщает Обозреватель.

Фото пары на своей странице в Facebook выставила журналистка Алиса Юрченко.

"Пока мы в фб хейтим, кто-то устраивает свидания на крыше парламента. П.с. уже предчувствую, как захейтят этих двоих", - написала Юрченко.

Пару заметили на куполе ВР / facebook/alisa.yurchenko.3
Пара взобралась на купол ВР / facebook/alisa.yurchenko.3
Петр Боднар
Татьяна Подольская
Татьяна Подольская / Facebook/Татьяна Полольская

Напомним, 10 июля в сети опубликовали фото купола Верховной Рады Украины, на котором стоит мужчина в деловом костюме, сильно похожий на президента Украины Владимира Зеленского.  

Ранее Зеленский на Киевщине выгнал с совещания секретаря горсовета.

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Верховная Рада
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