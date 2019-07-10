В Сеть слили фотографии похожего на Зеленского мужчины, который торчит на куполе Верховной Рады

10 июля, в среду, в Сеть попали фотографии купола Верховной Рады Украины, на котором стоит мужчина, сильно похожий на президента Украины Владимира Зеленского.

На фотографиях отчетливо видно, что мужчина в делово костюме, вначале он просто смотрит по сторонам, потом уже он стоит с телефоном в руках.

"Зеленский записывает новое селфи-видео", - подписал снимки Михаил Голуб, который их, собственно, и разместил в Сети.

В общем, если это был Зеленский – тогда мы скоро об этом узнаем.

Читайте также"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в судДобавим, что на этой неделе Верховная Рада этого созыва заканчивает свою работу.

21 июля пройдут досрочные выборы в Верховную Раду.

Напомним, ранее сообщалось, партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа может получить половину мест в новом парламенте.