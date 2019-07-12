Коллапс в метро: в Киеве закрыли пять станций из-за гибели пассажира на рельсах

Коллапс в киевском метро / facebook.com/dtp.kiev.ua

В пятницу, 12 июля, в Киеве на "синей" ветке столичного метро закрыты 5 станций, движение поездов организовано от станции Теремки до станции Контрактовая площадь.

"Движение на синей ветке от станции "Теремки" до станции" Контрактовая площадь ". На станции "Оболонь" пассажир на пути. По техническим причинам закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

В Службе движения метрополитена сообщили, что полностью восстановлено движение на этой линии будет ориентировочно через час.

Источник ТСН.uа в патрульной полиции сообщил, что на станции Оболонь под поездом погибла женщина.

По данным, "Вартові Еспреcо", она бросилась под поезд. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства происшествия.

Как рассказывают очевидцы, на Оболонском проспекте людно. Пассажиры пытаются добраться на работу наземным транспортом.

Люди на Оболони пытаются уехать наземным транспортом / ukranews.com

Напомним, ранее в центре Киева в метро устроили массовую драку.