Тука: Верните Украине атомную бомбу – и мы окажемся один на один с РФ

Георгий Тука / УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Украине не стоит восстанавливать ядерный статус. Иначе в какой-то момент она останется один на один с Россией. Об этом он сказал во время чата с Главред.

"Что касается восстановления ядерного статуса Украины, то я категорически против", – сказал Тука.

Политик предложил провести эксперимент: на один день назначить министром иностранных дел человека, выступающего за восстановление ядерного статуса Украины.

"И пусть бы он (министр, – ред.) ляпнул: "Поверніть нам атомну бомбу!". И вы бы посмотрели на реакцию тех стран, которые сейчас поддерживают Украину. Мы бы сразу остались один на один с Россией, а точнее мы одни – против России и еще десятерых. Против нас моментально бы выступили ядерные державы и не только", – уверен Георгий Тука.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, профессор Игорь Романенко заявил, что у Украины остаются возможности для возобновления ядерного арсенала. По его мнению, этим вопросом стоит заниматься, причем делать это тайно.

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Напомним, официально Украина потеряла статус ядерного государства 2 июня 1996 года, когда с территории страны была вывезена последняя боеголовка.

Как известно, после распада СССР в распоряжении Украины был третий по мощности в мире ядерный арсенал, от которого Украина отказалась в обмен на гарантии безопасности от ведущих ядерных государств. В октябре 1991-го Верховная Рада приняла постановление "О безъядерном статусе Украины", а через три года – в декабре 1994-го – между Украиной, США, Россией и Великобританий был подписан Будапештский меморандум, участники которого гарантировали нашему государству уважение независимости, суверенитета и существующих границ.