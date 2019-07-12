Аваков обжалует решение суда по делу Маркива

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что "осуждение Виталия Маркива на 24 года - это несправедливое и позорное решение Суда города Павия (Италия)".

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелле. Он стал жертвой агрессивной России, решила в Славянске войну на Донбассе", - пишет глава МВД.

Причем Аваков был замечен за редким деянием - русскоговорящий министр написал свой пост в Twitter на государственном украинском языке.

Аваков / скриншот

По словам главы ведомства, судебное решение будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что адвокат нацгвардейца Маркива после приговора угодил в обморочное состояние.

Напомним, в пятницу, 12 июля, суд города Павия (Италия) признал Виталия Маркива виновным соучастии в умышленном убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова (произошедшее во время военного конфликта на Донбассе 24 мая 2014 года возле Славянска, что на Донетчине). Украинцу назначили наказание в виде 24 лет тюремного заключения.