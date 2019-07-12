"Скажи ему, что он Ив Гандон": сеть "взорвало" фото прильнувшего к ушку Зеленского Богдана

Юзеры стали создавать фотожабы, подшучивая над очень удачным кадром.
Во время визита Владимира Зеленского в Днепр местный фотограф Александр Кирьянов сумел сделать необычное фото главы страны с главой Офиса Президента Андреем Богданом.
Снимок, на котором Богдан словно прильнул к уху Зеленского, мгновенно разлетелся в сети, сподвигнув украинцев на "народное творчество".
Так, Павел Суходольский отреагировал уже ставшей знаменитой рекламной фразой Зеленского.
"Тобі личить моє кохання", - написал Суходольский.
Михаил Ткач подписал снимок в виде диалога.
"- Я
- Я
- Президент Украины
- Президент Украины
- Зеленский
- Повторяй за мной!
- Повторяй за мной!", - написал Ткач.
Вячеслав Поездник с юмором отреагировал на фото, вспомнив нашумевшую историю с французским писателем по фамилии Гандон.
"Скажи ему, что он Ив Гандон", - написал Поездник.
Ранее Зеленский потроллил хейтера из-за фото у Ниагары.