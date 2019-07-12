"Скажи ему, что он Ив Гандон": сеть "взорвало" фото прильнувшего к ушку Зеленского Богдана

Владимир Зеленский и Андрей Богдан / Фото: Алексей Кирьянов

Во время визита Владимира Зеленского в Днепр местный фотограф Александр Кирьянов сумел сделать необычное фото главы страны с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Снимок, на котором Богдан словно прильнул к уху Зеленского, мгновенно разлетелся в сети, сподвигнув украинцев на "народное творчество".

Так, Павел Суходольский отреагировал уже ставшей знаменитой рекламной фразой Зеленского.

"Тобі личить моє кохання", - написал Суходольский.

Михаил Ткач подписал снимок в виде диалога.

"- Я

- Я

- Президент Украины

- Президент Украины

- Владимир Зеленский

- Зеленский

- Повторяй за мной!

- Повторяй за мной!", - написал Ткач.

Вячеслав Поездник с юмором отреагировал на фото, вспомнив нашумевшую историю с французским писателем по фамилии Гандон.

"Скажи ему, что он Ив Гандон", - написал Поездник.

Ранее Зеленский потроллил хейтера из-за фото у Ниагары.