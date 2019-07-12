Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами

12 июля 2019, 21:52

Ролик записан 2 мая 2014 года в Славянске.

Виталий Маркив свободно общался на итальянском с журналистами

В сети появилась запись разговора Виталия Маркива, которого осудили на 24 года за якобы убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, с итальянскими журналистами.

Ролик был записан 2 мая 2014 года в Славянске. Поделился видео на своей странице в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что Маркив общался с представителями СМИ дружески, без агрессии, свободно на итальянском языке.

"После того, как его подразделение вместе с десантниками после боя и потерь двух бойцов погибшими, занял господствующую высоту над городом - гору Карачун - он так же поддерживал такие контакты по телефону. И прямо советовал итальянским репортерам не ехать в этот район из-за активных боевых действий и большой опасности. К сожалению, несколько итальянских журналистов не только стали формальными заявителями по этому уголовному делу, но и активными свидетелями обвинения в суде", - отметил Шевченко.

Виталий Маркив: кто он и за что его осудили

заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.

Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года.  Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области.

По утверждению стороны обвинения,  Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск.

По версии итальянских следователей, Маркив, находясь на горе Карачун, передал ВСУ информацию о пребывании Рокелли и Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела на территории, которая тогда контролировалась боевиками. Единственный уцелевший журналист Уильям Рогелон стал ключевым свидетелем по делу.

В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

12 июля Виталий Маркив был осужден судом Италии на 24 года лишения свободы

Стоит отметить, что это больший срок, чем просил прокурор - он требовал 17 лет заключения для атошника.

В последнем слове Маркив пообещал "и дальше защищать Украину".

Суд огласил решение без мотивировочной части. Кроме того, Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Отметим, активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива.

Ранее Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Италия журналисты обвинение Виталий Маркив
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:19
"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд
22:12
Федерер вышел в финал Уимблдона
22:02
Известный итальянский клуб отправили в Серию D
22:02
Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ
21:52
Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами Видео
21:31
"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива
21:19
"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива Фото
21:03
"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте Видео
20:41
В Киеве создали маршрут по местам съемок сериала Чернобыль Фото
20:33
Зеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове
20:31
Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс
19:51
Украину хотят поделить на 102 района: названа причина
19:43
Психолог назвала главные качества любого общения Видео
19:32
"Отдайте нам всех наших": Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным
19:10
Российский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего
19:06
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
18:56
"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов Видео
18:51
Западные журналисты рассекретили опасный план Путина по удержанию России в руках
18:30
"Путинские виноделы": гендиректор Рустави 2 пригрозил мочевой расправой пособникам "продажного режима"
18:17
Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона
18:10
"Скажи ему, что он Ив Гандон": сеть "взорвало" фото прильнувшего к ушку Зеленского Богдана
17:59
Бюст раздора: от Вятровича обратились в Генрокуратуру из-за памятника Жукову в Харькове
17:43
Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране актуально
17:41
Аваков обжалует решение суда по делу Маркива
17:40
Парубий поблагодарил НФ и лично Яценюка за проведение реформ
17:36
Порошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрацию
17:35
Одесский кинофестиваль 2019: церемония открытия и красная дорожка онлайн Видео
17:33
Мурата вернул титул WBA Regular
17:30
"Это был суд над Украиной и украинцами": соцсети комментируют срок Виталия Маркива
17:27
Адвокат нацгвардейца Маркива после приговора угодил в обморочное состояние
17:18
"Папаченко": сняли фильм об отце Василия Ломаченко Видео
17:11
Леди Гага и Брэдли Купер вместе: певица переехала к возлюбленному
17:06
"Должен в Украине настать мир, людям не до футбола": украинский футболист Видео
16:47
Барселона объявила о переходе Гризманна Видео
16:40
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
16:29
Серябкина занималась сексом в центре Москвы Видео
16:28
Суд Италии дал Маркиву 24 года
16:07
Украина завоевала серебро Универсиады в спортивной ходьбе
15:59
В Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах
15:53
"Трагический персонаж": политолог указал на слабое место Вакарчука Видео
15:51
Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: когда бой, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:40
"Путин, ты ху*ло": журналист анонсировал телемост Киев – Тбилиси Видео
15:33
У Зеленского рассказали, каких законов в первую очередь будет добиваться Слуга народа
15:05
Долгая ночь: 5 фактов о приквеле Игры престолов
14:55
Стала известна дата закрытия последней сессии Рады VIII созыва Видео
14:53
"Фанар выставил Епифанию счет на $28 млн в месяц": в УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУ Видео
14:51
На кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре Видео
14:40
Лечили от алкоголизма: Алибасова отравили специально
14:33
Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона
14:25
"Неизбирательные запреты": послы стран G7 оценили инициативу Зеленского о расширении люстрации Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять