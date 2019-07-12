Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами

Виталий Маркив свободно общался на итальянском с журналистами

В сети появилась запись разговора Виталия Маркива, которого осудили на 24 года за якобы убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, с итальянскими журналистами.

Ролик был записан 2 мая 2014 года в Славянске. Поделился видео на своей странице в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что Маркив общался с представителями СМИ дружески, без агрессии, свободно на итальянском языке.

"После того, как его подразделение вместе с десантниками после боя и потерь двух бойцов погибшими, занял господствующую высоту над городом - гору Карачун - он так же поддерживал такие контакты по телефону. И прямо советовал итальянским репортерам не ехать в этот район из-за активных боевых действий и большой опасности. К сожалению, несколько итальянских журналистов не только стали формальными заявителями по этому уголовному делу, но и активными свидетелями обвинения в суде", - отметил Шевченко.

Виталий Маркив: кто он и за что его осудили заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года. Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года. Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области. По утверждению стороны обвинения, Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск. По версии итальянских следователей, Маркив, находясь на горе Карачун, передал ВСУ информацию о пребывании Рокелли и Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела на территории, которая тогда контролировалась боевиками. Единственный уцелевший журналист Уильям Рогелон стал ключевым свидетелем по делу. В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. 12 июля Виталий Маркив был осужден судом Италии на 24 года лишения свободы. Стоит отметить, что это больший срок, чем просил прокурор - он требовал 17 лет заключения для атошника. В последнем слове Маркив пообещал "и дальше защищать Украину". Суд огласил решение без мотивировочной части. Кроме того, Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Отметим, активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива.

Ранее Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива.